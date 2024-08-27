"تعليم ينبع" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد إبداع 2025

دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025"، من خلال موقع المسابقة https://www.mawhiba.org، الذي يستمر التسجيل فيه حتى تاريخ 30 أغسطس 2024م.
وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع غادة الحويطي، أن منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، تهدف إلى توفير بيئة علمية تنافسية تشبع اهتمام الطلبة، وتنمي روح الإبداع لديهم، وتشجعهم على تمثيل الوطن في المحافل الدولية بمشاريع متميزة.
يُذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقةٌ علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وقائمةٌ على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحَكَّم المشاريعُ إلكترونيًّا وحضوريًّا من قِبَل الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.