"تعليم ينبع" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد إبداع 2025

يُذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقةٌ علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وقائمةٌ على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحَكَّم المشاريعُ إلكترونيًّا وحضوريًّا من قِبَل الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.