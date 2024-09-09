هيئة تطوير المدينة المنورة تستطلع آراء السكان حول مستوى جودة الحياة بالمنطقة

وتغطي نقاط الاستبيان مجالات: (الإسكان، والصحة، والتعليم، والحوكمة، والبيئة، والاقتصاد، والنسيج الاجتماعي، والثقافة، وخدمات الترفيه، والخدمات الأساسية، والنقل).