أمير الشرقية يشرف حفل قطاع الأعمال ويؤكد دور الغرفة في دعم الاقتصاد

شرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، الحفل السنوي لغرفة الشرقية لقطاع الأعمال، الذي أقيم في معارض الظهران الدولية (إكسبو)، بحضور لافت من كبار المسؤولين ورواد العمل الاقتصادي، وممثلي الجهات الحكومية والقنصليات والشركات.
وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها غرفة الشرقية، واصفًا إياها بأنها شريك فاعل في خدمة الاقتصاد الوطني، بما تقدمه من مبادرات نوعية وبرامج تدعم الاستثمار، وتمكّن القطاع الخاص، وتعزز من التواصل بين مكونات المنظومة الاقتصادية.
وتجول سموه داخل القاعة، ملتقيًا رجال الأعمال وممثلي القطاعات المشاركة، حيث تبادل معهم الأحاديث الودية، قبل أن يتوج الحفل بتكريم الرعاة والداعمين الرئيسيين.
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة، مؤكدًا أن دعم سموه المستمر يعكس الاهتمام الكبير بقطاع الأعمال في المنطقة، ويعزز من دور الغرفة في دفع عجلة التنمية، خصوصًا في ظل ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية شاملة.
وأشار الرزيزاء إلى أن الحفل يُعد منبرًا سنويًا للحوار وتبادل الرؤى بين رجال الأعمال وكبار المسؤولين، ويعزز من فرص التعاون وبناء الشراكات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن المناسبة تمثل تجمعًا اقتصاديًا مهمًا يضم رجال الأعمال، والجهات الحكومية، والمهتمين، والخبراء.
يُذكر أن غرفة الشرقية تنظم هذا الاحتفال سنويًا ضمن جهودها لدعم التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التواصل بين أطراف المنظومة الاقتصادية في المنطقة.