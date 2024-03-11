"صلهبة والبواصفة" تتصدر حواري صبيا في زينة رمضان.. والضومنة والفرفيرة تزيدان الحماس

وتبرز منافسات الضومنة الليلية حاضرة بحي البواصفة وحماسها المعتاد في رمضان، والتي استهوت الشباب وأغلبهم من جيل الآيباد، فتراهم يتحلقون حولها بين لاعب ومشجع، وسط نصائح من هنا وهناك لتحريك قطعها البيضاء رغبة في الفوز، ويتجمعون من بعد صلاة التراويح في أزقة الأحياء لمزاولتها، ويضعون اللعبة على لوح خشبي مستو، وتتعالى أصوات طرق قطع الضومنة العالية على اللوح الخشبي وسط الانفعالات أثناء اللعب، فلابد فيها من فائز وخاسر.