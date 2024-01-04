الرياض.. ضبط رتب وأنواط عسكرية في محال لبيع وخياطة الملابس العسكرية

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، مؤخرًا، (4000) رتبة وشعار عسكري، وصادرت (50) بدلة عسكرية بمحال مخالفة، كما أغلقت محلين لبيع وخياطة الملابس مخالفة لنظام العمل في الرياض.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يُذكر أن الجولة التفتيشية نُفّذت بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة.