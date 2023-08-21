اليمن.. العيادات المتنقلة في "حيران حجة" تخدم 1.243 مستفيدًا خلال يوليو الماضي

يأتي ذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية للنازحين والمحتاجين في اليمن للعام 2023م، الذي يهدف إلى توزيع 179.982 سلةً غذائيةً بشكل دوري كل شهرين، إضافة إلى حالات الطوارئ في محافظات مأرب، حضرموت، المهرة، شبوة، الجوف، الحديدة، سقطرى، حجة، صعدة.