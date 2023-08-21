اليمن.. العيادات المتنقلة في "حيران حجة" تخدم 1.243 مستفيدًا خلال يوليو الماضي

قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 1.243 مستفيدًا، خلال شهر يوليو 2023م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 253 مريضًا، وعيادة الطوارئ 115 فردًا، وعيادة الباطنية 816 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 59 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 258 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ1.243 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 6 أفراد.
من ناحية ثانية، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع المساعدات الغذائية للنازحين والمتضررين في محافظة المهرة.
ويستهدف المشروع توزيع 1.129 سلة غذائية تشتمل على المواد الأساسية، يستفيد منها 7.903 أفراد من الفئات الأكثر احتياجًا، في مديريات الغيضة وحصوين والمسيلة بالمحافظة.
وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان في كل المحافظات والمناطق في اليمن وبالأخص محافظة المهرة.
يأتي ذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية للنازحين والمحتاجين في اليمن للعام 2023م، الذي يهدف إلى توزيع 179.982 سلةً غذائيةً بشكل دوري كل شهرين، إضافة إلى حالات الطوارئ في محافظات مأرب، حضرموت، المهرة، شبوة، الجوف، الحديدة، سقطرى، حجة، صعدة.