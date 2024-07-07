إطلاق منصة "شطر" لحلول تحديات القطاع غير الربحي

دشّن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الأهلية اليوم، منصة "شطر" للابتكار، التي تعد المجتمع الأول من نوعه في تعزيز ثقافة الابتكار على مستوى القطاع غير الربحي؛ بمشاركة المبدعين، ورواد الأعمال، والخبراء في منصة شطر لحلول تحديات القطاع غير الربحي؛ بهدف الاكتشاف والتفاعل والتواصل، وتطوير الأفكار، وابتكار الحلول، واغتنام الفرص المتاحة من خلال منصّة رقمية تجمعهم؛ لتمكنهم من التواصل بشكل أسهل، وأكثر فعالية.