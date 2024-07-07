إطلاق منصة "شطر" لحلول تحديات القطاع غير الربحي

دشّن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الأهلية اليوم، منصة "شطر" للابتكار، التي تعد المجتمع الأول من نوعه في تعزيز ثقافة الابتكار على مستوى القطاع غير الربحي؛ بمشاركة المبدعين، ورواد الأعمال، والخبراء في منصة شطر لحلول تحديات القطاع غير الربحي؛ بهدف الاكتشاف والتفاعل والتواصل، وتطوير الأفكار، وابتكار الحلول، واغتنام الفرص المتاحة من خلال منصّة رقمية تجمعهم؛ لتمكنهم من التواصل بشكل أسهل، وأكثر فعالية.
وتأتي هذه المبادرة رغبة من مؤسسة عبدالله الراجحي الأهلية في تحفيز العمل غير الربحي، وذلك بدعم ومؤازرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سعيه الحثيث للقيام بدوره المنوط به في تطوير القطاع غير الربحي وتوجيه العمل فيه.
وبدأ الحفل بعرض تعريفي عن هذه المنصة الرقمية، تلا ذلك كلمة نائب الرئيس التنفيذي للمركز المهندس عبدالمحسن بن تركي التركي، أوضح فيها مدى الحاجة لتوظيف قدرات المبدعين والمبتكرين لتقديم حلول تناسب تحديات منظمات القطاع غير الربحي، التي تسهم في تطويرها، مما ينعكس بأثر أعمق تجاه تنمية المجتمع.
بعد ذلك تم توقيع ثلاث اتفاقيات: بين المؤسسة ووزارة الموارد البشرية؛ بهدف تمويل وتمكين المبادرات الإستراتيجية للتنمية الشبابية، وتعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي في قطاع العمل الشبابي في المملكة، واتفاقية مع مجلس المؤسسات الأهلية؛ بهدف تفعيل مجتمع شطر للابتكار، بما يخدم القطاع غير الربحي، وحث المؤسسات الأهلية ومجتمعات الممارسة للتمويل، وتقديم الحلول المبتكرة.
كما تم توقيع اتفاقية مع مجلس الجمعيات الأهلية التي تهدف إلى حث الجمعيات الأهلية والمجالس الفرعية التخصصية للتسجيل والمشاركة، وجمع التحديات التي تواجه الجمعيات، وتعزيز التعاون فيما بينهم لتقديم حلول مبتكرة من خلال مجتمع شطر للابتكار.
يُذكر أن منصة شطر وضعت نصب عينيها أن المبدعين والخبراء هم شطر في كُل شيء، بدءًا من الفكرة وصولًا إلى حلول التحديات؛ لكونها نافذة إبداعية لتطوير القطاع غير الربحي، ومساعدته في مواجهة التحديات.