"السديس": المسجد النبوي الشريف له فضله العظيم ومكانته الكبرى ومنزلته العظمى

وأكد أن المسجد النبوي الشريف له فضله العظيم ومكانته الكبرى ومنزلته العظمى فالصلاة بأفضل من ألف صلاة فيما سواه وإن من آداب المسجد النبوي خفض الصوت وعدم رفعه، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ).

وذكر أن المسجد النبوي أنشئ وأسس على التوحيد والتقوى والرضوان وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنحرص على تقوية الإيمان فيه واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح الصادق الخالص.