عواصف رعدية وبَرَديات وأمطار.. ماذا تقول الخرائط الجوية عن "طقس الأحد"؟

يُشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عما يُسمى المُحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بتجدد الأمطار الرعدية على عديد من المناطق الجنوبية الغربية والغربية، اليوم الأحد، نتيجة استمرار تدفق الرياح الشرقية في طبقات الجو العالية والمتوسطة، وهي محمّلة بالرطوبة وذات مصدر شبه استوائي، ويتزامن ذلك مع تقدم الحزام المداري الموسمي من الجنوب.
ويُتوقع، بمشيئة الله، أن تتكاثر السُحب الرُكامية ساعات ما بعد الظهر والمساء من اليوم الأحد على مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرّمة وصولاً إلى جنوب المدينة المنوّرة، يُرافقها هطول أمطار متوسطة قد تكون غزيرة في بعض الأنحاء ويصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات ونشاط في الرياح الهابطة، وفق موقع "طقس العرب".
وتكون الفرصة مُهيأةً لتكوُّن سحب محلية في أجزاءٍ محدودة من المنطقة الشرقية ويصحبها هطول أمطار مُتفرقة ونشاط في الرياح الهابطة قد تتجاوز هباتها حاجز 100 كم/ساعة وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.