عواصف رعدية وبَرَديات وأمطار.. ماذا تقول الخرائط الجوية عن "طقس الأحد"؟

يُشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عما يُسمى المُحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بتجدد الأمطار الرعدية على عديد من المناطق الجنوبية الغربية والغربية، اليوم الأحد، نتيجة استمرار تدفق الرياح الشرقية في طبقات الجو العالية والمتوسطة، وهي محمّلة بالرطوبة وذات مصدر شبه استوائي، ويتزامن ذلك مع تقدم الحزام المداري الموسمي من الجنوب.