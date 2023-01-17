بندر بن خالد: جوائز "سباقات الخيل" تتجاوز 35 مليون دولار.. وأنظار العالم تتجه للرياض

وعبّر الأمير عن فخره بما وصلت إليه السباقات المصاحبة للبطولة؛ إذ غدت مصنفة كفئة أولى وثانية عالميًّا، وليس شوط كأس السعودية فقط، وهو ما انعكس على ارتقاء تصنيف السعودية في رياضة سباقات الخيل إلى الفئة الثانية عالميًّا، وكان ذا أثر بالغ الأهمية، يمكن قياسه بتزايد اهتمام مُلاك الخيل بالبطولة بشكل مطرد؛ ما ظهر جليًّا في زيادة أعداد المتقدمين سنويًّا للمشاركة في السباق.