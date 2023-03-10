مجلس التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية في حلّ الأزمة الروسية الأوكرانية

كما نوّه بالاجتماعات التي عقدها وزراء خارجية دول المجلس مع المسؤولين من الجانبين، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون كانت من أوائل الدول المبادرة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، والعمل على حلٍّ سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية، وتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف الآثار الناجمة عن الحرب، ودعم اتفاق استئناف صادرات الأغذية، والتوسُّط لإطلاق وتبادل الأسرى والموقوفين.