"الربيعة" يتفقَّد مشروع الوحدات السكنية لمتضرري الزلزال في تركيا

وخلال الزيارة عبَّر المستفيدون من المشروع عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية على تقديم هذه الوحدات السكنية من خلال ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)، التي أسهمت في توفير الأماكن الإيوائية العاجلة لهم، موضحين أن الوحدات السكنية المؤقتة تمتاز بالجودة العالية، والتصاميم الحديثة، وتلبي الاحتياجات المعيشية الضرورية للأسر والأفراد، مفيدين بأن هذه الوقفة غير مستغربة من حكومة السعودية وشعبها الكريم.