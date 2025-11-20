"الإحصاء": أكثر من (5.4) ملايين معتمر خلال الربع الثاني من عام 2025م

وكشفت النشرة أن غير السعوديين الذين أدوا مناسك العمرة خلال هذه الفترة بلغ عددهم (1.0903.274) معتمرًا ومعتمرةً بنسبة (48.4%)، أما عدد المعتمرين القادمين من الخارج فقد بلغ (1.324.418) معتمرًا ومعتمرةً منهم (653.513) معتمرًا من الذكور بنسبة (49.3%)، و(670.905) معتمرات من الإناث بنسبة (50.7%).