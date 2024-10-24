"الأمن الغذائي": هدر الغذاء في المملكة تصل تكلفته إلى 40 مليار ريال سنويًا

شاركت الهيئة العامة للأمن الغذائي في المعرض الزراعي السعودي 2024 بنسخته الـ41، الذي اختتمت فعالياته اليوم الخميس، حيث سلطت الضوء على استراتيجياتها لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال إدارة برامج الخزن الاستراتيجي، إنشاء منصات الإنذار المبكر، وتنفيذ برامج الفقد والهدر الغذائي.