"الأمن الغذائي": هدر الغذاء في المملكة تصل تكلفته إلى 40 مليار ريال سنويًا

شاركت الهيئة العامة للأمن الغذائي في المعرض الزراعي السعودي 2024 بنسخته الـ41، الذي اختتمت فعالياته اليوم الخميس، حيث سلطت الضوء على استراتيجياتها لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال إدارة برامج الخزن الاستراتيجي، إنشاء منصات الإنذار المبكر، وتنفيذ برامج الفقد والهدر الغذائي.
وشاركت الهيئة ضمن فعاليات المعرض الذي عُقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في جلسة حوارية بعنوان “المبادرات الزراعية التقنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي”، مستعرضة الحلول التقنية الحديثة التي تسهم في ضمان استدامة الموارد الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتم تكريم الهيئة من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة بدرع “شريك الأمن الغذائي” تقديرًا لدورها الرائد في القطاع.
وأوضحت الهيئة أن هدر الغذاء في المملكة يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تصل تكلفته إلى 40 مليار ريال سنويًا، بمعدل 33% من الغذاء المهدر.
وبيّنت الهيئة عبر نشرة توعوية أن أبرز أماكن الهدر تشمل المنازل، والمخابز، والمطاعم، والفنادق، وأسواق الجملة والتجزئة، حيث تسجل نسب هدر مرتفعة في الخبز (25%)، الأرز (31%)، التمور (5.5%)، والبطاطس (14%).
وعزت الهيئة أسباب الهدر إلى الشراء الزائد عن الحاجة، الاستخدام الخاطئ للعروض، والطلب وقت الجوع، والمبالغة في الضيافة خلال المناسبات، مشددة على أهمية التخطيط المسبق وشراء كميات معتدلة وفق الاحتياج الفعلي. وطلب الطعام بقدر الحاجة وشراء المواد الغذائية بكميات معقولة، وتقدير الكميات بناءً على عدد الأشخاص.
وحذرت من أن الهدر لا يقتصر على الخسائر المالية الاقتصادية، بل يؤدي أيضًا إلى تلوث البيئة، انتشار الأمراض، واستنزاف المواد الغذائية.
وتواصل الهيئة تنظيم حملات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لإيصال رسائل تحث على الاستهلاك المعتدل والحد من الفقد والهدر.
وتؤكد ضرورة أن يستشعر الجميع مسؤوليتهم الدينية والوطنية في الحفاظ على الموارد، والتأكيد على أهمية الاستهلاك المسؤول لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وبمشاركتها في هذا المعرض، تؤكد الهيئة العامة للأمن الغذائي دورها المحوري في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة ومواكبة التقنيات الحديثة، لضمان استدامة الموارد، وخفض معدلات الهدر لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.