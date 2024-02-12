أمين الرياض: العاصمة تشهد حراكاً كبيراً جعلها تتقدّم في كافة مؤشرات المدن الذكية العالمية

أكّد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف؛ أن التكامل بين أكثر من تقنية في الوقت نفسه يشكل خدمة ذكية لمدن ذكية.
وقال الأمير "فيصل"؛ خلال المنتدى العالمي للمدن الذكية في الرياض: المدينة الذكية رحلة طويلة.. والعاصمة تشهد حراكاً كبيراً جعلها تتقدّم في كافة مؤشرات المدن الذكية العالمية.
وأشار إلى أن "منصة الرقابة الذكية في المدينة" تعمل على رصد المخالفات دون مراقبين ميدانيين.
وانطلق اليوم المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في أرينا الرياض تحت شعار (حياة أجود)، بمشاركة أكثر من 80 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول العالم.
ويدعم المنتدى جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الخدمات والسلامة العامة، وتعزّز الاستدامة البيئية على أن يكون الإنسان فيها محور التنمية.
ويهدف المنتدى إلى تحفيز رجال الأعمال في مختلف دول العالم على الاستثمار في بناء حلول ذكية تدعم الابتكار وتحقق التوازن بين متطلبات الإنسان وازدهار المدن اقتصاديًّا، إضافةً إلى دعمه بناء بيئات آمنة مستدامة تجتمع فيها مقومات الحياة العصرية وتنعم بخدمات رقمية تحقق رفاهية السكان، وتحسين مستويات السلامة، وتخفيض استهلاك الطاقة، وزيادة فرص العمل، وتطوير التعليم، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، والنقل، حيث يستعرض المنتدى هذه المحاور عبر جلسات، وورش عمل يشارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين في بناء وتخطيط المدن الذكية، والمستثمرين، والمبتكرين، وصُنّاع السياسات الاقتصادية في العالم، والمنظمات الدولية، والمؤسسات غير الربحية.