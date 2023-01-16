أمانة جدة تُذكّر أصحاب الأراضي الفضاء بموعد المرحلة الثانية لإلزامية التسوير

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية، والتي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.