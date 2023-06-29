الصحة: 1098 إصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس حتى اليوم

وأوضحت "الصحة" أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وصلت حتى هذا اليوم "1098" إصابة ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من "الصحة" منذ وقت مبكر، حتى اليوم، مبينة أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.