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الصحة: 1098 إصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس حتى اليوم

نصحت بشرب كميات كافية من المياه والحرص على عدم إجهاد النفس
وزارة الصحة
وزارة الصحة

تواصل وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأوضحت "الصحة" أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وصلت حتى هذا اليوم "1098" إصابة ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من "الصحة" منذ وقت مبكر، حتى اليوم، مبينة أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

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