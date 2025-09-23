بمشاركة مستفيديها.. "مؤسسة الأمير محمد بن فهد" تحتفل باليوم الوطني الـ95

انطلق الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقت حلا البستاني، إحدى عضوات مركز رؤية لذوي الإعاقة البصرية، كلمة عبّرت فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، أعقبها إلقاء الطالب بدر العنزي، عضو مركز رؤية، قصيدة شعرية وطنية لاقت تفاعلاً واسعًا من الحضور.