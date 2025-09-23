بمشاركة مستفيديها.. "مؤسسة الأمير محمد بن فهد" تحتفل باليوم الوطني الـ95

احتفلت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية مساء اليوم الاثنين باليوم الوطني الخامس والتسعين، وذلك في مقر المؤسسة، بحضور أكثر من 100 مشارك.
انطلق الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقت حلا البستاني، إحدى عضوات مركز رؤية لذوي الإعاقة البصرية، كلمة عبّرت فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، أعقبها إلقاء الطالب بدر العنزي، عضو مركز رؤية، قصيدة شعرية وطنية لاقت تفاعلاً واسعًا من الحضور.
وشهدت الفعالية مشاركة فرقة الفنون الشعبية التي قدّمت العرضة السعودية وسط تفاعل كبير من المستفيدين من أعضاء المركزين. كما تخلل الحفل برنامج ترفيهي متنوع شمل مسابقات شيقة وتوزيع جوائز على المشاركات في القسم النسائي، في أجواء غلبت عليها البهجة والفرح بهذه المناسبة العزيزة.
ورفع مدير البرامج بالمؤسسة، صالح الشمراني، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة العز والأمن والاستقرار.