توقعات باستمرار الموجة الباردة حتى الخميس.. الحصيني: تعقبها حالة ممطرة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الموجة الباردة الثانية منذ بداية الشتاء فعلياً، المتوسطة القوة على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية بحرارة متفاوتة ليوم الخميس 28 جمادى الأولى.
وقال: وفقاً للمراصد متوقع إن شاء الله، أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة ومن ليلة الخميس 28 جمادى الأولى 1444هـ، حالة ممطرة على أجزاءٍ من المملكة والخليج.
وكان قد كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن درجات الحرارة ستلامس الصفر في شمال المملكة و3 درجات في المنطقة الوسطى.
وقال "القحطاني": نتوقع خلال فصل الشتاء أن تكون درجات الحرارة متدنية، ومن الطبيعي أن تسجّل مناطق الشمال درجات دون الصفر، والمنطقة الوسطى تقترب من درجتين إلى 3 درجات مئوية.
وأضاف: المركز الوطني للأرصاد سجّل في السنة الماضية درجات منخفضة، خاصة على منطقة الرياض وغيرها، حيث بلغت 3 درجات.