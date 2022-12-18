توقعات باستمرار الموجة الباردة حتى الخميس.. الحصيني: تعقبها حالة ممطرة

وقال "القحطاني": نتوقع خلال فصل الشتاء أن تكون درجات الحرارة متدنية، ومن الطبيعي أن تسجّل مناطق الشمال درجات دون الصفر، والمنطقة الوسطى تقترب من درجتين إلى 3 درجات مئوية.