"سعود الطبية" تقدم عددًا من النصائح للوقاية من الأمراض المدرسية

وتابع: من أبرز الأمراض التي تنتشر في المدارس، نزلة البرد ويصاحبها مجموعة من الأعراض مثل العطس والتهاب الحلق والصداع والسعال، وقد يصاب الطالب أيضًا بسيلان الأنف والحمى وفقًا لشدة الحالة، ويعتبر هذا المرض فيروسيًا، ويختفي مع مرور الأيام ودون الحاجة إلى بدء أي نوع من العلاج، ومع ذلك يستحسن اصطحاب الطفل إلى الطبيب عند تفاقم الأعراض مع مرور الوقت في ظل ارتفاع الحمى وازدياد السعال، ولعلاج نزلات البرد يُنصح بتناول السوائل الدافئة والحصول على الراحة لتسريع الشفاء.