"سعود الطبية" تقدم عددًا من النصائح للوقاية من الأمراض المدرسية

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية الوقاية من الأمراض التي تنتشر في المدارس، من خلال متابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري، إضافة إلى الحصول على اللقاحات اللازمة، والنظافة الشخصية، مشددةً على ضرورة تناول الغذاء الصحي، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، وتخصيص وقت لممارسة الرياضة، التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض.
وأوضح استشاري ومدير إدارة طب الأسرة والمجتمع الدكتور أكرم الحازمي أن إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض بعد العودة المدرسية أمر طبيعي؛ لأن الكثير من الأطفال يُمضون ساعات طويلة مع بعضهم في مساحات مغلقة.
وأضاف الحازمي: إن وجود أنواع عديدة من الفيروسات والبكتيريا في مكان واحد يتسبب في زيادة احتمال إصابة الأطفال بالأمراض، وعلى الرغم من هذا يجب ألا يزيد في الشعور بالقلق والمبالغة فيه حتى يصبح هاجسًا.
وتابع: من أبرز الأمراض التي تنتشر في المدارس، نزلة البرد ويصاحبها مجموعة من الأعراض مثل العطس والتهاب الحلق والصداع والسعال، وقد يصاب الطالب أيضًا بسيلان الأنف والحمى وفقًا لشدة الحالة، ويعتبر هذا المرض فيروسيًا، ويختفي مع مرور الأيام ودون الحاجة إلى بدء أي نوع من العلاج، ومع ذلك يستحسن اصطحاب الطفل إلى الطبيب عند تفاقم الأعراض مع مرور الوقت في ظل ارتفاع الحمى وازدياد السعال، ولعلاج نزلات البرد يُنصح بتناول السوائل الدافئة والحصول على الراحة لتسريع الشفاء.
وأشار الحازمي إلى أن الأنفلونزا تُعتبر من أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال في المدارس، وهي أكثر صعوبة من نزلة البرد، فيصاحبها آلام الجسم وقشعريرة وصداع والتهاب الحلق والسعال، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، ويمكن أن تظهر بعض الأعراض الأخرى مثل القيء والإسهال، ويحتاج مريض الأنفلونزا إلى الراحة وتناول السوائل الدافئة بالإضافة إلى الأطعمة التي تعزز عمل الجهاز المناعي والأدوية التي يصفها الطبيب.
ولفت إلى مرض العيون الوردية الذي يسهل انتقاله من طفل لآخر؛ حيث إنه مرض فيروسي مُعْدٍ، وعادة ما يرتبط بالحساسية، ويؤدي إلى تهيج العين والحساسية تجاه الضوء مع تورم العين وسيلان الدموع، ولعلاج مرض العيون الوردية يتم تقييم الحالة من الطبيب وصرف العلاج المناسب.
وختم الحازمي بأن قمل الرأس عبارة عن حشرات صغيرة تتكاثر سريعًا وتتغذى على الدم الموجود في فروة الرأس، ويسهل انتقال القمل من طفل لآخر، كما أنه سريع النمو ويتسبب في الحكة، ويحتاج إلى وقت للقضاء عليه، وتساعد بعض الأدوية الموضعية في علاج قمل الرأس لحين التأكد من القضاء عليه بشكل تام.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.