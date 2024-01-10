"الجبير": المملكة لعبت دورًا مهمًّا في الاستقرار العالمي والتوسط في النزاعات

وقال "الجبير": نحاول إجراء الوساطة في النزاعات سواء في السودان أو في دول الساحل، ونحاول تحقيق الاستقرار في المنطقة الإقليمية وحتى بين الهند وباكستان، كما وضعنا مبادرة السلام العربية قبل بضعة عقود، ونستمر في العمل على الوساطة في الأزمة الأوكرانية وفي اليمن كذلك.