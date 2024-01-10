"الجبير": المملكة لعبت دورًا مهمًّا في الاستقرار العالمي والتوسط في النزاعات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة لعبت دورًا مهمًّا في الاستقرار العالمي والتوسط في النزاعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "المملكة والمعادن محفزات للتنمية- منظور متعدد الأبعاد"، ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي.
وقال "الجبير": نحاول إجراء الوساطة في النزاعات سواء في السودان أو في دول الساحل، ونحاول تحقيق الاستقرار في المنطقة الإقليمية وحتى بين الهند وباكستان، كما وضعنا مبادرة السلام العربية قبل بضعة عقود، ونستمر في العمل على الوساطة في الأزمة الأوكرانية وفي اليمن كذلك.
وأضاف: نقوم بذلك لشعورنا بالمسؤولية، ولدينا مسؤولية تجاه المجتمع الدولي، ونؤمن أن الأمن والاستقرار مهمان جدًّا إذا أردنا تشجيع الاستثمار وإذا أردنا تحسين جودة الحياة للسعوديين ولشعوب العالم بأسره.
يُذكر أنه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثالثة.
وتشهد أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر؛ لا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.