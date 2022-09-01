خلال أسبوع.. "التجارة" تنفذ 99 ألف عملية رصد للأسعار في جميع المناطق

ونفذت الفرق الرقابية 99,600 عملية رصد لأسعار السلع التموينية من خلال 3,846 زيارة على منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، مؤكدة القيام بضبط أي مخالفات للأنظمة وإيقاع العقوبات الفورية على المخالفين.