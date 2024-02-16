بعد العلا و"نيوم".. خليص تفتح ذراعيها لـ"إكستريم إي 24" للسيارات الكهربائية غداً

أما الفريق الرابع فهو (فيلوسي رايسينغ)، ويضم الثنائي كيفين هانسن ومولي تايلور، وخامس الفرق هو (نيوم ماكلارين إكستريم إي) ويمثله الثنائي كريستينا جوتيريز وماتياس إيكستروم، كما يتواجد فريق (إكسيونا ساينز إكس إي) كسادس الفرق المشاركة، والذي يتكون من الثنائي لايا سانز وفرايزر ماكونيل، إضافة إلى فريق (أندريتي التوكيلات إكستريم إي) ويمثله الثنائي كايتي منينغز وتيمي هانسن، وأخيرًا فريق (ليجاسي موتور كلوب) المكون من جيمي جونسون، وغراي ليدبيتر، والذي يعد ثامن الفرق التي تسعى لتحقيق النجاحات في الجولتين المقبلتين المقامتين على أرض المملكة.