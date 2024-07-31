محليات
"حساب المواطن": تطابق الحالة الاجتماعية لمُقدم الطلب مع الأحوال المدنية شرط أساسي للأهلية
اشترطت تحديث البيانات وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية خلال 90 يوماً
أوضح "حساب المواطن" أن الحالة الاجتماعية للمستفيد لا بد أن تكون مطابقة لما هو مسجّل لدى الأحوال المدنية، للاستفادة من الدعم.
وأضاف البرنامج رداً على شكوى أحد المتابعين حول رفض الأهلية بسبب عدم تطابق الحالة الاجتماعية مع الأحوال المدنية، أن التطابق شرطٌ أساسي، ويلزم التوجّه للحساب، وتقديم اعتراضٍ على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) بعد تحديث البيانات، طبقاً لسبب عدم الأهلية، في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.