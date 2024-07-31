"حساب المواطن": تطابق الحالة الاجتماعية لمُقدم الطلب مع الأحوال المدنية شرط أساسي للأهلية

وأضاف البرنامج رداً على شكوى أحد المتابعين حول رفض الأهلية بسبب عدم تطابق الحالة الاجتماعية مع الأحوال المدنية، أن التطابق شرطٌ أساسي، ويلزم التوجّه للحساب، وتقديم اعتراضٍ على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) بعد تحديث البيانات، طبقاً لسبب عدم الأهلية، في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.