البديوي: استضافة المملكة اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن دلالة على دورها المحوري في تعزيز الأمن الدولي

وأشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي جمع العديد من كبار المسؤولين من مختلف دول العالم، يجسد ما توليه المملكة من اهتمام رفيع بتعزيز العمل المشترك والحوارات العالمية، وفتح قنوات أوسع لتبادل وجهات النظر مع الشركاء الإقليميين والدوليين في القضايا ذات الأولوية، لدفع وصياغة مقاربات أكثر شمولًا واستباقية للأمن والاستقرار، لاسيما وأن هذه المشاركة الرفيعة المستوى تؤكد مكانة المملكة إقليميا ودوليًا.