البديوي: استضافة المملكة اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن دلالة على دورها المحوري في تعزيز الأمن الدولي

أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن دلالة على دورها المحوري في تعزيز الأمن الدولي، وحرصها على دعم الحوارات المتعددة الأطراف؛ لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في افتتاح اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في محافظة العُلا، بحضور ومشاركة عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي جمع العديد من كبار المسؤولين من مختلف دول العالم، يجسد ما توليه المملكة من اهتمام رفيع بتعزيز العمل المشترك والحوارات العالمية، وفتح قنوات أوسع لتبادل وجهات النظر مع الشركاء الإقليميين والدوليين في القضايا ذات الأولوية، لدفع وصياغة مقاربات أكثر شمولًا واستباقية للأمن والاستقرار، لاسيما وأن هذه المشاركة الرفيعة المستوى تؤكد مكانة المملكة إقليميا ودوليًا.