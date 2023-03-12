الجفالي للسيارات تقدم Concept EQG

وهو ما أكد عليه السيد ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز ومدير العمليات في سيارات مرسيدس-بنز عندما صرح قائلاً: "حيثما تسمح ظروف السوق بذلك، ستكون مرسيدس-بنز جاهزة لتحويل أسطول سياراتها إلى كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد". وأضاف: "من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية من (كهربائية أولاً) إلى (كهربائية فقط)، بما في ذلك الإنتاج المستدام وبطارياتنا المحايدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإننا نسرع في التحول إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات وقائم على البرمجيات. نريد أن نلهم عملاءنا للتحول إلى القيادة الكهربائية من خلال منتجات تقنعهم بذلك، وسيارة أيقونية مثل G-Class تقوم بذلك بشكل مثالي".