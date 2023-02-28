إصابة 6 طالبات بعد ارتطام مركبتهن بأخرى في العاصمة المقدسة

وتفصيلاً؛ وأثناء عودة طالبات كلية التقنية إلى منازلهن فقد قائد المركبة التي تقلهن السيطرة على مركبته لترتطم بمركبة أخرى وارتطامها بأحد المباني بعد انقلاب المركبة الأخرى ما تسبب في إصابة ست طالبات نقلن على أثرها للمستشفى.