إصابة 6 طالبات بعد ارتطام مركبتهن بأخرى في العاصمة المقدسة

أصيبت ست طالبات بإصابات متفرقة بعد تعرض مركبة تقلهن مساء اليوم إلى حادث سير بشارع جليل بالعاصمة المقدسة.
وتفصيلاً؛ وأثناء عودة طالبات كلية التقنية إلى منازلهن فقد قائد المركبة التي تقلهن السيطرة على مركبته لترتطم بمركبة أخرى وارتطامها بأحد المباني بعد انقلاب المركبة الأخرى ما تسبب في إصابة ست طالبات نقلن على أثرها للمستشفى.
باشرت دوريات المرور الحادث، وتولت التحقيق في مسبباته، وتولت فرق الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة نقل المصابات إلى مستشفى الششة لتلقي العلاج.
وعلمت "سبق" أن جميع الحالات تلقت العلاج في المستشفى ويجري حالياً إخراجهن.