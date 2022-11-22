"فان فيستيفال" نقلت الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين في المونديال

شهدت منطقة "فان فستيفال"، إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض 2022 اليوم, حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لمشاهدة الفوز السعودي على منتخب الأرجنتين، ضمن مباريات كأس العالم، على شاشة عملاقة وسط أجواء حماسية أشبه بواقع جماهير الأخضر في ملعب لوسيل الذي كان شاهدًا على الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي على أحد أبرز حاملي لقب المونديال بهدفين لهدف.
وأقبل محبو المنتخب السعودي على منطقة فان فيستيفال، لتشجيع منتخبهم في مساحات واسعة مزودة بأحدث التجهيزات من شاشة عملاقة، وسماعات صوتية تنقلهم لمعايشة أحداث المباراة بمختلف التفاصيل.
وتوفر المنطقة لزوار موسم الرياض مشاهدة مباريات كأس العالم في ثلاث مناطق، إلى جانب عدد من العروض المتجولة, والفعاليات والأنشطة الرياضية والمعارض، بخيارات ترفيهية مميزة، كذلك تجارب ترفيهية بتقنيات افتراضية خاصة بكأس العالم تشمل مختلف الأعمار.