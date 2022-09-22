"آل طاوي": لليوم الوطني مكانة خاصة في القلوب وعمق متجذر في النفوس

واختتم آل طاوي بالدعاء إلى العلي القدير أنْ يحفظ حكام هذه البلاد، وأن يديم عليها أمنها وأمانها، وأن تكون نبراسًا في التقدم والتطور يحتذى بها على جميع مستوى العالم، وأن يديم على أبنائها الأوفياء وقيمها الشرفاء الصحة والسلامة، وأن يجعل أيامنا أفراحًا دائمة وتطورًا مستمرًّا ونهضة عامرة بين أحضان هذا الوطن الكريم.