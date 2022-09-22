"آل طاوي": لليوم الوطني مكانة خاصة في القلوب وعمق متجذر في النفوس

رفع عضو مجلس الشورى عبدالله بن أحمد آل طاوي، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية، معربًا عن تمنياته للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار.
وصرح عضو مجلس الشورى آل طاوي بأن تلك المناسبة وهذه الذكرى الخالدة والعزيزة لها مكانة خاصة في القلوب، وعمق متجذر في النفوس، وتأتي على جميع نفوس أبناء هذا الوطن المعطي والجميع يرفل في رغد العيش والأمن الدائم الذي شهد به القاصي قبل الداني، والآمان الذي يرفرف على ربوع هذه البلاد الطيبة المباركة.
وقال: "إن اليوم الوطني الـ92 يذكرنا بمعانقة التاريخ واستذكار ملحمة توحيد الوطن على رسالة التوحيد الخالدة، وهو فخرٌ واعتزاز بمنجزات المملكة العربية السعودية وتطورها في مختلف الميادين.
وأضاف آل طاوي: "إن هذه المناسبة غالية وعزيزة في قلوب أبناء الوطن، وتوالت السنون وتتوالى الاحتفالات بهذا اليوم وقلوبنا قبل ألسنتنا تلهج بالدعاء لكل من حقق لنا الأمن والأمان بعد فضل الله عز وجل.
واختتم آل طاوي بالدعاء إلى العلي القدير أنْ يحفظ حكام هذه البلاد، وأن يديم عليها أمنها وأمانها، وأن تكون نبراسًا في التقدم والتطور يحتذى بها على جميع مستوى العالم، وأن يديم على أبنائها الأوفياء وقيمها الشرفاء الصحة والسلامة، وأن يجعل أيامنا أفراحًا دائمة وتطورًا مستمرًّا ونهضة عامرة بين أحضان هذا الوطن الكريم.