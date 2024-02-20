كرم جبر: المنتدى السعودي للإعلام يرسم ملامح الإعلام العربي للسنوات الـ5 المقبلة

يشار إلى أن جلسات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة تجمع على مدى يومين قادة وصناع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، في أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة يقدّمها 150 متحدثًا من رواد صناعة الإعلام والمختصين والممارسين من مختلف دول العالم يناقشون فيها 80 محورًا.