كرم جبر: المنتدى السعودي للإعلام يرسم ملامح الإعلام العربي للسنوات الـ5 المقبلة

أعرَبَ الكاتب الصحفي المصري كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، عن قناعته بأن المنتدى السعودي للإعلام يرسم ملامح الإعلام العربي للسنوات الخمس المقبلة.
وقال "جبر" خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام 3: عندما تطرق الثورة الصناعية والتكنولوجيا الباب؛ سيكون الإعلام هو أول من يستقبلها ويرحّب بها.
يشار إلى أن جلسات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة تجمع على مدى يومين قادة وصناع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، في أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة يقدّمها 150 متحدثًا من رواد صناعة الإعلام والمختصين والممارسين من مختلف دول العالم يناقشون فيها 80 محورًا.
ويتطرق المنتدى عبر جلساته وورشه إلى مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئية والمسموعة والمطبوعة والرقمية، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.
ويبحث المنتدى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الموبايل والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، وواقع الإعلام العربي.