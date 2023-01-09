"العدل": تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر "ناجز"

وأشارت "العدل" إلى أن الحصول على الخدمات يكون عن طريق خطوات ميسرة، حيث يقوم المستفيد بالدخول إلى حساب المنشأة، ثم الدخول إلى قائمة القضايا، واختيار قضية محددة، ثم اختيار تبويب الطلبات من القائمة الجانبية، والضغط على زر "جديد"، فيعرض النظام الطلبات المتاحة تلقائياً.