"التميمي": الاحتفاء بيوم التأسيس يبرز تفاني الشعب السعودي في دعم قيادته

رفع محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الرئيس التنفيذي المكلف لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.