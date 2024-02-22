"التميمي": الاحتفاء بيوم التأسيس يبرز تفاني الشعب السعودي في دعم قيادته

رفع محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الرئيس التنفيذي المكلف لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأكد أهمية الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي الذي يرتبط بالأسس والركائز الراسخة لهذا البنيان المتين والشامخ، كما يبرز عظمة الشعب السعودي وتفانيه في دعم قيادته والتزامه بالقيم والمبادئ الوطنية.
ولفت إلى أن الروح الوطنية العالية لدى أبناء وبنات الوطن إلى جانب تميزهم وإبداعهم تشكل دوافع قوية لبناء مستقبل مزدهر للوطن.