أقوى جيوش العالم.. أمريكا في المقدمة والسعودية تحافظ على مركزها ومصر تتصدّر عربياً

في موازاة ذلك، حلت الهند في المركز الرابع عالمياً، متبوعة ببريطانيا ثم كوريا الجنوبية، أما أوكرانيا فجاءت في المركز الـ 15 لاسيما أنها استفادت من المساعدات العسكرية الغربية، وخصوصاً الأمريكية.