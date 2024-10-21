دعما للاستثمار بالمنطقة.. أمير الباحة يشهد توقيع مذكرة إنشاء مدينة طبية بقيمة 7 مليارات ريال

شهد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "فيرتوس هيلث بارتنرز" ووزارة الصحة ووزارة الاستثمار لإنشاء مدينة طبية جديدة متكاملة في منطقة الباحة بقيمة تصل إلى 7 مليارات ريال، وذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي 2024 الذي أقيم في العاصمة الرياض اليوم .