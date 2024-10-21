دعما للاستثمار بالمنطقة.. أمير الباحة يشهد توقيع مذكرة إنشاء مدينة طبية بقيمة 7 مليارات ريال

شهد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "فيرتوس هيلث بارتنرز" ووزارة الصحة ووزارة الاستثمار لإنشاء مدينة طبية جديدة متكاملة في منطقة الباحة بقيمة تصل إلى 7 مليارات ريال، وذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي 2024 الذي أقيم في العاصمة الرياض اليوم .
وتفصيلاً، رفع أمير منطقة الباحة عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله - على دعمهما الدائم لكل ما من شأنه تحقيق راحة ورفاهية المواطن في جميع ربوع مملكتنا الغالية، مثمناً سموه لوزارتي الصحة والاستثمار هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لأهالي الباحة وزوارها .
وأكد أمير الباحة حرصه الدائم بكل ما يحقق تنمية المنطقة في مختلف المجالات في ظل دعم القيادة الرشيدة - أعزها الله -، إلى جانب اهتمامه الشخصي بجذب الاستثمارات التي تحتاجها المنطقة، ودعم المستثمرين وتهيئة كل السبل لتنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية .
وكشف الأمير حسام بن سعود بأن مشروع المدينة الطبية سيكون صديقاً للبيئة ومستداماً مع تأسيس مركز أبحاث وجامعة طبية عالمية ضمن المدينة، مؤكداً سموه بأنه سيمثل رافداً في مسيرة التنمية الصحية الكبرى التي تشهدها المملكة.
وقدم أمير الباحة شكره لوزير الصحة ووزير الاستثمار والشركة المنفذة للمشروع على توقيع هذه المذكرة التي سيكون لها الأثر الإيجابي على المنطقة.