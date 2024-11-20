احتفاءً باليوم العالمي للطفل.. مكتبة الملك عبدالعزيز تحتضن ألف طفل مع عائلاتهم

وتضمنت الفقراتُ قصةً وفكرة تناولت حكايات مليئة بالقيم الأخلاقية قدّمها كُتّاب متخصصون بأسلوب شيّق وممتع.. و"مسرح الدمى" قُدم خلاله عرض تفاعل فيه الأطفال مع شخصيات دمى عبر قصص قصيرة تعزّز التعلم والقيم الإيجابية، كذلك ألعاب ذهنية وإدراكية عبر أنشطة مبتكرة تتيح للأطفال تنمية التفكير الإبداعي والمهارات الإدراكية في بيئة تفاعلية مشوقة، وأفلام كرتونية تقدم عروضًا سينمائية خاصة من إصدارات المكتبة، تضمّنت قصصًا هادفة تدمج التسلية بالتعليم.