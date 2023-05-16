"الجمارك": مزاد علني لبيع بضائع سكراب في جمرك ميناء الملك عبدالله

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع بضائع سكراب في جمرك ميناء الملك عبدالله، وفق الضوابط والاشتراطات.
وأعلنت الهيئة أن تاريخ بداية المزاد في الرابعة مساء من يوم 29 مايو الجاري، برسوم دخول للمزاد 50,000.00 ريال سعودي بشيك مصدق باسم الهيئة.
واشترطت الهيئة دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، ودفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.
واشترطت لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، كما يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام للبضائع برسم الوارد و(10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.
ولتفاصيل أكثر بالمزاد عبر الرابط التالي:
https://auction.zatca.gov.sa/auction-beta-detail/779f5cc7-aaba-4f5e-4d58-08db521c3ca9