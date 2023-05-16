"الجمارك": مزاد علني لبيع بضائع سكراب في جمرك ميناء الملك عبدالله

واشترطت لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، كما يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام للبضائع برسم الوارد و(10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.