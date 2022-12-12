إجراء 50 قسطرة قلبية في حفر الباطن.. خلال نوفمبر

يُذكر أنَّ مستشفى حفر الباطن المركزي، قدّم خدماته في وحدة جراحة وقسطرة القلب لـ237 مراجعًا خلال العام 2021م، كما بلغ عدد الحالات الطارئة 150 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التشخيصية والعلاجية 80 حالة، وبلغ عدد حالات زراعة منظم صاعق 4 حالات، ودراسة كهربائية القلب 7 حالات.