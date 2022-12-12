إجراء 50 قسطرة قلبية في حفر الباطن.. خلال نوفمبر

تمكّن أطباء القلب بمستشفى حفر الباطن المركزي بحمد الله من إجراء 50 عملية قسطرة قلبية عاجلة وعالية الخطورة، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي 2022 تكللت بالنجاح.
وأوضحت "صحة حفر الباطن" أنَّ وحدة جراحة وقسطرة القلب بمستشفى حفر الباطن المركزي استقبلت 21 حالة إسعافية تعاني من جلطات قلبية عالية الخطورة، فيما استقبلت 29 حالة أخرى تستدعي التدخل العلاجي قبل وصولها لمرحلة الخطورة.
وأكدت أنها تمكّنت من تقديم خدمات علاجية للمستفيدين في أقسام التنويم لـ72 مستفيدًا.
يُذكر أنَّ مستشفى حفر الباطن المركزي، قدّم خدماته في وحدة جراحة وقسطرة القلب لـ237 مراجعًا خلال العام 2021م، كما بلغ عدد الحالات الطارئة 150 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التشخيصية والعلاجية 80 حالة، وبلغ عدد حالات زراعة منظم صاعق 4 حالات، ودراسة كهربائية القلب 7 حالات.
وتم نقل الحالات من المستشفيات الحكومية والخاصة عبر مشروع الجلطات القلبية وهو نظام موحد يربط المستشفيات الحكومية والخاصة بالمحافظة لمعرفة احتياج مريض القلب والموافقة على استقبال الحالات بشكل طارئ.