ضيوف الملك من تركيا: البرنامج يعكس خطوات المملكة في تلمس احتياجات المسلمين

وتحدثت سيرا اكوجا، حول الانطباع العام والصورة الذهنية عن الشعب السعودي التي انعكست على العاملين في البرنامج، قائلة: "ذاكرتي تختزن عن المملكة وأهلها أنها دولة أصيلة وشعب مضياف، وهذا مالمسناه خلال الأيام الماضية التي قضيناها في أرجاء المدينة المنورة، فقد وجدنا الكرم والحفاوة وحب المساعدة للآخرين، وكذلك فرحة العطاء، وقد تكون هذه الصورة النمطية بشكلها الأكبر مواقف حكومة هذا البلد وهي تمد يد المساعدة لكل منكوب وماتقدمه أيضاً من خدمات طوال عقود مضت للإسلام والمسلمين وهدف قيادتها دائماً توحيد الصف والكلمة".