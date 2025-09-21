قرية "سوق" بموسم جدة 2025.. أجواء شاطئية تجمع المأكولات والأنشطة البحرية

كما توفر القرية لزوارها أنشطة متعددة تشمل السباحة، التشميس، الألعاب المائية، الإبحار بقوارب الكاياك، ولعب كرة القدم على الشاطئ، وذلك يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل. وتتميز بممرات مظللة بالنخيل، وتجارب عائلية، وأمسيات خاصة على شاطئ البحر الأحمر.