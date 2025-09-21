قرية "سوق" بموسم جدة 2025.. أجواء شاطئية تجمع المأكولات والأنشطة البحرية

تقدّم قرية "سوق" في موسم جدة 2025 تجربة متكاملة تمزج بين المأكولات البحرية والفعاليات الترفيهية، حيث تتيح للزوار فرصة التجول في أجواء شاطئية، والاستمتاع بوجبات الغداء أو العشاء، إلى جانب حضور فعاليات متنوعة تعكس تنوع المكان. كما يشهد شاطئ "ايدن" فعاليات بحرية تجمع بين المتعة والترفيه.
وتُعد قرية "سوق" من أبرز الوجهات المتخصصة في المأكولات البحرية بأبحر الشمالية، إذ تضم مطاعم مستوحاة من روح القرى الساحلية التقليدية، لتمنح الزوار تجربة أصيلة تعكس هوية المكان. وتقدّم القرية تشكيلة واسعة من الأطباق البحرية في غرف عائلية خاصة، إضافةً إلى مطعم يتيح للزوار خدمة الطهي المباشر على الساحل في أجواء ليلية تتناغم فيها الإضاءات مع انعكاسات مياه البحر الأحمر.
كما توفر القرية لزوارها أنشطة متعددة تشمل السباحة، التشميس، الألعاب المائية، الإبحار بقوارب الكاياك، ولعب كرة القدم على الشاطئ، وذلك يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل. وتتميز بممرات مظللة بالنخيل، وتجارب عائلية، وأمسيات خاصة على شاطئ البحر الأحمر.
أما شاطئ "ايدن"، فيقدّم بدوره خيارات متنوعة تجمع بين التسوق والسباحة والتشميس، حيث يتضمن مسبحًا طوليًا بمحاذاة الشاطئ الرملي، إضافةً إلى أنشطة التجديف والفعاليات البحرية المختلفة. ويمنح الشاطئ زواره فرصة الاستمتاع بمشهد الغروب وسط أجواء موسيقية ومقاهي وأكشاك مخصصة للمنتجات والفعاليات البحرية.