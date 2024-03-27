هيئة الطرق تعلن عن بدء اجراءات نزع ملكية عقارات لمشروع ربط مزدوج بوادي الدواسر

أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات لصالح مشروع ربط ازدواج المحول الشمالي بوادي الدواسر مع التقاطعات (المرحلة الثانية) بطول (5) كم ضمن مشروع المجموعة الثامنة بمنطقة الرياض. ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع لمراجعة فرع الوزارة بالمنطقة وتزويده بنسخ من مستندات تملكهم وتعبئة جداول المعلومات الخاصة بذلك.
كما دعت "هيئة الطرق" الجهات المشاركة في أعمال لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام؛ لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخه، وتزويدهم بنسخة من هذا القرار، مشيرة إلى أنه في حال وجود أسباب أدت إلى عدم إنهاء لجنة التقدير لأعمالها يوضح ذلك في محضر خاص.