"زراعة الشرقية" تُمكّن الشباب في أسواق النفع العام بالمنطقة

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس عامر بن علي المطيري: إن الوزارة تعمل على تمكين الشباب السعودي من المزارعين في الأسواق وفق الضوابط والأنظمة التي نصّ عليها نظام الزراعة، وعلى تشجيع المستثمرين في القطاع الزراعي؛ ليكونوا شركاء مع الوزارة في عملية تطوير وتنمية تلك الأسواق وتوطين المهن.