"زراعة الشرقية" تُمكّن الشباب في أسواق النفع العام بالمنطقة

يواصل فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية، تمكينَ الشباب السعودي من المزارعين في أسواق النفع العام بالمنطقة.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس عامر بن علي المطيري: إن الوزارة تعمل على تمكين الشباب السعودي من المزارعين في الأسواق وفق الضوابط والأنظمة التي نصّ عليها نظام الزراعة، وعلى تشجيع المستثمرين في القطاع الزراعي؛ ليكونوا شركاء مع الوزارة في عملية تطوير وتنمية تلك الأسواق وتوطين المهن.
وأضاف "المطيري": أن الوزارة وعبر برامجها التي سبق أن أطلقتها كبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف"؛ كان لها الأثر الإيجابي في دعم صغار المزارعين، ودعم تمكين الشباب والمرأة في العمل الزراعي والنظم الغذائية.
وأشار إلى أن الوزارة وخلال موسم أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام، ودعمًا للشباب السعودي؛ قد أطلقت خدمة ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية الموسمية، بالعمل في المسالخ والمطابخ المرخصة للإشراف على الذبح.
كما قام الفرع بتجهيز أركان داخل أسواق الخضار والفواكه بالمنطقة، خُصصت للمزارعين السعوديين، سواء ببيع منتجاتهم في الحراج أو أماكن البيع الموسمي.
وأهاب "المطيري" بالجميع الاستفادة من هذه الفرص التي تأتي تنفيذًا لمبادرات التحول الوطني؛ بهدف زيادة مشاركة الشباب اجتماعيًّا وفي سوق العمل؛ انطلاقًا من الرؤية المباركة 2030.