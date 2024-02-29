بشكل مؤقت.. الصيانة تتسبب في إغلاق "واجهة الكورنيش الأوسط" بجدة

ويأتي إغلاق الواجهة البحرية، من منطلق حرص الأمانة على سلامة وصحة المرتادين والزوار، أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للواجهة ومرافقها وعناصرها بالكامل، حيث يشمل الإغلاق مناطق الجلوس والتنزه في الواجهة بدءًا من مسجد العناني إلى شارع فلسطين، بينما تظل الحركة المرورية للطرقات بمحاذاة الواجهة متاحة للمركبات.