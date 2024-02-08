"الدفاع" تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي بتوقيع 27 عقداً ومذكرتي تفاهم بأكثر من 20 ملياراً

ووقعت وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي، 27 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار ريال، بهدف تعزيز قدرات أفرع القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب الإسهام في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.