صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم تدريب الكوادر الوطنية في "صناعة الأدوية"

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية، اتفاقية دعم مع شركة السعودية للقاحات الطبية؛ لتدريب وتنمية مهارات الكوادر الوطنية في مجال تطوير وصناعة اللقاحات الطبية والأدوية الحيوية، والإسهام في توظيفها وفقًا لمسار التدريب المهني في الصندوق؛ وذلك سيرًا مع خطط التنمية الوطنية الراهنة، ودعمًا لمبادرات رؤية المملكة 2030.