رئيس وزراء لبنان: قمة الرياض العربية- الصينية تفتح آفاقاً للعمل المشترك للعالم

وأضاف ميقاتي، خلال كلمته في قمة الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية، أن "العلاقات الصينية العربية ترتقي اليوم إلى مستوى غير مسبوق يفتح للعالم أجمع آفاقًا من العمل المشترك القائم على التعاون المُجدي للطرفين والاستفادة من التجارب الناجحة".