رئيس وزراء لبنان: قمة الرياض العربية- الصينية تفتح آفاقاً للعمل المشترك للعالم

قال رئيس وزراء جمهورية لبنان نجيب ميقاتي: إن عالمنا العربي الذي يملك الكثير من المؤهلات البشرية والطبيعية، هو في صلب اهتمام العالم وأوله الصين التي تربطنا بها أواصر صداقة وقواسم مشتركة.
وأضاف ميقاتي، خلال كلمته في قمة الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية، أن "العلاقات الصينية العربية ترتقي اليوم إلى مستوى غير مسبوق يفتح للعالم أجمع آفاقًا من العمل المشترك القائم على التعاون المُجدي للطرفين والاستفادة من التجارب الناجحة".
وأكد أن لبنان سيعمل بكل جهد لتفعيل التعاون بينه وبين أشقائه العرب، والصين التي هي ثاني أقوى اقتصاد في العالم ومركز ثقل للاستقرار والتنمية والتطور العلمي.