حزمة فعاليات.. "محمية الملك سلمان" تحتفي باليوم الوطني للمملكة

ويُتوقّع أن تشهد الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تطلقها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمناسبة اليوم الوطني 93؛ إقبالًا كبيرًا من الزوار في منطقة حائل؛ نظرًا لما حقّقته الهيئة من نجاحات باهرة في مناسبات وطنية سابقة، بفضل الاحترافية العالية في التنظيم والترتيب، واختيار مواقع الجذب المناسبة لإقامة الفعاليات فيها.