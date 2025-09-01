المراوغة السريعة على الطرق ليست مهارة.. بل خطر محقّق وعقوبة تنتظر

في إطار جهوده التوعوية، حذّر "المرور السعودي" من خطورة المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، مؤكدًا أن هذا السلوك يُعد مخالفة لأنظمة المرور، ويُعرّض مستخدمي الطريق للخطر.
وأوضح أن المراوغة لا تُربك حركة السير فحسب، بل تؤدي إلى صعوبة في التحكم بالمركبة، وترفع من احتمالية وقوع الحوادث المرورية، مشيرًا إلى أن المحافظة على المسارات والتقيّد بالسرعة النظامية يُعدّ من أساسيات السلامة المرورية.
ودعا "المرور" عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" جميع السائقين إلى الالتزام بالأنظمة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، تحت شعار: #سلامتك_تهمنا.