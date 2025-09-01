المراوغة السريعة على الطرق ليست مهارة.. بل خطر محقّق وعقوبة تنتظر

وأوضح أن المراوغة لا تُربك حركة السير فحسب، بل تؤدي إلى صعوبة في التحكم بالمركبة، وترفع من احتمالية وقوع الحوادث المرورية، مشيرًا إلى أن المحافظة على المسارات والتقيّد بالسرعة النظامية يُعدّ من أساسيات السلامة المرورية.