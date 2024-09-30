الأمن العام يكشف عن 3 مبادرات جديدة ضمن برنامج جودة الحياة

كشفت المديرية العامة للأمن العام عن (3) مبادرات ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي دشنها، اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.