محليات

"موهبة": اكتشاف أكثر من 186 ألفًا من الطلاب والطالبات الموهوبين في 13 عامًا

هذا العام.. من أدوا مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة أكثر من 52 ألفًا