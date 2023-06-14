المحامي المحيميد: نظام المعاملات المدنية يضمن التعويض الأدبي ويعالج آلية تقدير التعويض

وتبرز أهمية هذا النظام في استقرار الحماية والحقوق وإيجاد بيئة نظامية وقانونية، محفزة للاقتصاد والاستثمار وحافظة للحقوق وموفرة لها، وفي القضاء على الاجتهاد والاختلاف في الحقوق والواجبات واستقراء الاحكام وتوقعها ومفعلاً للحماية الوقائية واستقرار العقود وتفعيلها ووضع إطار قانوني منظّم للعقود والالتزامات الواردة فيها، وتطبيقها والعمل بها وضمان الحقوق من خلالها فضلاً عن ضمان التعويض الأدبي عن أي خطأ أو تقصير يتضرر منه أي شخص أو كيان من قبل الغير ومعالجة آلية تقدير التعويض من خلال منصة الخبرة والخبراء في المحاكم المختلفة بمختلف التخصصات عبر خبراء ثقاة ومؤهلين، وتخصيص فصل عن أحكام الملكية ومشروعيتها وآلية حفظها وتنميتها والحفاظ على خصوصيتها وتوفير الضمانات اللازمة لها وبيان الحقوق الأصلية وإجراءات توفيرها مع البقاء على الحقوق التبعية، كما هي واردة في الأنظمة ذات العلاقة.